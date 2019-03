Russen nærmer seg innsamlingsrekord

Nyheter

– Vi har fortsatt ut denne uka på oss, og jeg tror vi skal greie å passere 70.000 kroner til inntekt for Kreftforeningas innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft». Det er vi veldig stolt over, og pengene går jo til ei veldig viktig sak, sier russepresident og leder for raumarussens innsamlingsgruppe, Sivert Reiten Dahle.

– Givergleden rundt om i Rauma har vært stor, og jeg vil takke for at russen har blitt tatt så godt imot, både av bedrifter og privatpersoner.

Midlene vil gå til videre forskning på krefttypene med lavest overlevelsesgrad, sier Reiten Dahle.