Patrick fikk NRK-jobben ingen har fått før

For i en norsk mediebransje som de siste åra har vært preget av dårligere økonomi, nedbemanning og effektivitetsjag, har det gjerne vært fotografene som først har måttet gå. Nå håper Patrick Da Silva Sæther at bransjen er i ferd med å snu, og at han, med sjansen NRK har gitt ham, kan være med på å vise hvor viktig fotografiet er i historiefortelling.