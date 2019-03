Fylkesmannen har tilbudt å kjøpe ut beboerne

Nyheter

Det er NRK som skriver at Fylkesmannen har kommet med tilbud om å kjøpe ut eiendommene til de elleve beboerne under Veslemannen. Ifølge NRK er det ikke alle som sier ja til tilbudet.

Har satt av 8 millioner

Fylkesmannen har for 2018 tildelt Rauma kommune 8 millioner kroner i skjønnsmidler- øremerket langsiktige, varige og gode løsninger for beboerne under Veslemannen.

Fylkesmann Rigmor Brøste forteller til NRK at de på et møte tirsdag kveld, la fram forslaget om å kjøpe ut eiendommene. Fordi ikke alle beboerne er enige i det vil hun nå se på andre alternativ. Hun er opptatt av å lytte til de som bor der.

– Vi har satt av penger for å være føre var. Tanken er at storsamfunnet må ta ansvar for påkjenninga de har. Hva den endelige løsninga blir, vet vi ikke, og jeg vil derfor ikke gå inn på dette, men det blir flere møter om saka, sier hun til NRK.