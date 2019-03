– Kvinnedagen burde ha vært unødvendig

Nyheter

Det sier Øystein Wang-Norderud noen timer før han gjorde seg klar til å holde appell på 8. mars arrangementet på Woldstad gård i Isfjorden fredag kveld. Han sier han egentlig beklager at dagen fortsatt finnes i et land som Norge og at dagen faktisk fortsatt dessverre er berettiget. Han mener det at dagen fortsatt finnes og fortsatt markeres, dessverre er et bevis på at vi ikke på noen måte er kommet i mål når det gjelder å kjempe for kvinners rettigheter og retten til å ha like muligheter. Wang-Norderud mener kampen for likelønn og ikke minst for at kvinner skal kunne gjøre egne valg rundt egen kropp, er like viktig som noen gang før.