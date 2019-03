– Føler det er bra i friidretten

Nyheter

- Jeg har blitt intervjuet om dette også at NRK i dag, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal når vi ringer for å høre hvordan det står til med likestilling i toppidretten her i landet. Og Karoline er ganske rask med å slå fast at hun tror friidretten kanskje skiller seg positivt ut i forhold til mange andre idretter.