– Å få Høgfjellskolen til Åndalsnes er viktig for hele fylket - og for reiselivet i hele landet

- Det er svært viktig at Norges Høgfjellskole legges til Åndalsnes. Og det er ikke bare viktig for Rauma og Romsdal. Det er like viktig for hele fylket vårt, og for reiselivet i hele landet.