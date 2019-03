– Kokkelinja i gang igjen

Nyheter

RVS har ikke hatt restaurant og matfag i VG 1 det siste året.

– Derfor er det spesielt hyggelig å få signaler fra inntakskontoret om at det er kommet nok søkere til å starte opp en klasse igjen, sier avdelingsleder ved yrkesfag på RVS, Ole Tommy Ødegård.

Nok søkere

I år går det 9 elever på kokkelinja, men ingen på VG1.

– Til høsten er det 6 primærsøkere med ungdomsrett som har søkt linja hos oss. Hvis vi tar med de andre søkerne som ikke har ungdomsrett, kan vi bli opp imot 10 stykker, sier Ødegård.

Rektoren er meget glad for at kokkelinja igjen er oppe og går, og informerer om at søkertallene ellers også er veldig positive for skolen.

Stor pågang

– Det er 200 elever som har oss som sitt førstevalg. Det er vi veldig fornøyd med. Det er ikke alle som har ungdomsrett; der er tallet 169, men vi kan nok få plass til alle, sier hun.

Også elektro og helse og omsorg har høye søkertall.

– Det er også positive tall for TIP og studiespesialisering. Så vi er veldig fornøyd med høstens søkertall, presiserer rektoren.

Alle søkertall ligger nå ute på Møre og Romsdal fylkeskommune sine hjemmesider.