Vakttelefon til veterinær ute av drift

Nyheter

Siste: Klokken 15.00 var vakttelefonen i orden igjen.

Det var mandag morgen Valde oppdaget at Åndalsnes Veterinærklinikk ikke lenger hadde en vakttelefon.

– Det er i forbindelse med at vi har flyttet veterinærkontor fra Kamsvegen til Risengata 3, at Telenor koplet oss fra – for tidlig. Jeg har ringt Telenor og mast, men de sier at de ikke kan klare å rette opp feilen før om to til tre dager. Det er veldig alvorlig, sier Valde.

Han velger nesten ikke å tro det han hører og setter spørsmålstegn ved at man i 2019 ikke kan klare å få reparere feilen fortere.

– I mellomtiden må bare oppfordre folk til bruke våre egne mobilnumre for å få kontakt med oss, sier Valde.

I tillegg til Valde, består Åndalsnes Veterinærklinikk AS av to andre veterinærer; Line Merete Tellefsen og Lise Marie Ånestad.