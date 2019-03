Norge kan trenge dobbelt så mange tog i 2050

Nyheter

Enorm økning i togpassasjerer fører til behov for flere tog og kanskje nye lokaltog. Temaet kommer opp under konferansen Jernbaneforum 2019 i Oslo mandag.

Ifølge Aftenposten har jernbanen i Norge hatt en formidabel passasjersuksess og har nå 10 millioner flere reisende på NSBs tog enn for få år siden.

Det planlegges kontinuerlig for å ha nok ruter og togsett.

– I dag spås en vekst fra 70 millioner til opptil 160–170 millioner passasjerer i 2050. Det gir et behov på over 700 tog. Man kan diskutere om det er realistisk, men vi må ut med en ny forespørsel i markedet nå, sier sjefen for Norske Tog, Øystein Risan, til Aftenposten.

Han bemerker at situasjonen endres raskt nå – og dramatisk.

Nye løsninger

I Norge er det nå stadig flere strekninger som skal ut på anbud. Da kan det hende at de som får kontraktene vil gå for togløsninger med flere ståplasser, eller andre løsninger for å få plass til flere reisende.

Når det gjelder kapasitet åpner dobbeltsporede InterCity-strekninger fra Oslo til Tønsberg i 2025, til Hamar i 2026, til Fredrikstad i 2027 og til Hønefoss tidligst i 2028.

Go-Ahead ser på lokaltog

Det er også ventet store passasjerøkninger andre steder i landet. Fædrelandsvennen skrive at Go-Ahead er interessert i å undersøke muligheten for lokaltog rundt Kristiansand.

Selskapet er ventet å øke passasjertallet med 288.000 på Sørlandsbanen og over 500.000 på Jærbanen innen 2025. Nå er det altså mulig de vil satse på helt egne lokaltog rundt Kristiansand.

– Vi ønsker å se på dette siden vi mener det er et potensial. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger lokalt om dette er noe det er interesse for, sier Cathrine Elgin, norgessjef i Go-Ahead.

20. desember overtar de driften av Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.