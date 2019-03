To tusen nye arbeidsplassar i Møre og Romsdal i 2018

Nyheter

Tala bygger på SSB sin sysselsettingsstatistikk som kom denne veka.

I kjølvatnet av oljepriskorreksjonen i 2014 mista Møre og Romsdal mellom 4.000 og 5.000 arbeidsplassar. I 2017 var det fortsatt nullvekst i arbeidsplassar i fylket når ein ser bort frå kommunal sektor. Men i fjor er altså veksten tilbake igjen med 1. 898 registrerte nye arbeidsplassar.

Det seier Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

– Møre og Romsdal har vore gjennom ei krevjande omstilling etter oljenedturen, og mange har stått hardt på for å skape ny vekst. Endeleg ser vi tal som stadfestar at utviklinga går i riktig lei, seier Landstad

2 av 3 nye arbeidsplassar er i næringslivet. Størst er veksten innafor tekniske konsulentar, transportmiddel, fiske/akvakultur og tenester for eigedomsdrift.

- Det er svært viktig at det er næringslivet som igjen er i førarsetet for arbeidsplassveksten med god spreiing over fleire bransjar, seier Landstad