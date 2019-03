Sønn siktet for å ha knivstukket far på Nordmøre

Nyheter

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for å ha knivstukket sin far, en mann i 50-årene, i deres hjem på Averøy på Nordmøre.

Politiet rykket ut til Averøy etter melding om en knivstikking klokken 14.28 fredag ettermiddag.

– Fornærmede ble funnet i en bolig, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Mannen i 50-årene ble beskrevet som kritisk skadd. Han ble fløyet med helikopter til Molde sykehus og senere videre til St. Olavs hospital i Trondheim.

Politiet opplyste fredag kveld at tilstanden hans er alvorlig, men stabil. Lørdag morgen får NTB opplyst at det ikke skal være fare for farens liv.

Kort tid etter at politiet rykket ut til åstedet etter knivstikkingen, ble mannens sønn pågrepet. Politiet har foreløpig siktet sønnen, som er i 20-årene, for grov kroppsskade.

Motivet bak hendelsen er foreløpig uklart. Den siktede og vitner skal avhøres i helgen.

– Vi er kjent med at han har en historikk innen psykiatri, sier politiadvokat Laura Havdal i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.