Tunge gule rakler vitner om at pollensesongen allerede er i gang, også i Rauma. Ifølge Norges astma og allergi forbund (NAAF) starter pollensesongen i Norge vanligvis i begynnelsen av mars, men i år har den startet cirka to uker tidligere. NAAF sendte ut sitt første pollenvarsel for sesongen den 19. februar.

Yr varsler moderat spredning av or på fredag, og beskjeden spredning på lørdag. Lørdag varsles det beskjeden spredning av både or og hassel. Varselet gjelder for Møre og Romsdal.