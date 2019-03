Nyheter

Drikkevannet ved Straumen vannverk i Rauma har redusert rensing. Det skriver NRK.

Kommunen anbefaler derfor å koke alt vann som brukes til drikke og matlaging. Bakgrunnen for at anlegget har redusert rensing er at det foregår ombygging i vassverket.

Straumen vassverk ligger i Eidsbygda og ble overtatt av kommunen i 2017.