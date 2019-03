Her er vedtaket om eiendomsskatt i Rauma

Nyheter

Rauma kommune fastsetter eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 faste eiendommer i hele kommunen slik:

a) Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2009. Kommunestyret har for eiendomsskatteåret 2019 vedtatt å oppjustere takstene med 10 prosent i medhold av esktl. § 8A-4 om kontorjustering.

b) Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

c) For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

d) For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 200 000 av takstverdi.

e) Eiendomsskatten betales i fire terminer

f) For skatteåret 2019 unntas bygning av historisk verdi (...)