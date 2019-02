Nyheter

Dette seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Tirsdag kveld deltok Dale og statsminister Erna Solberg i ein tungbilkontroll ved Ørje kontrollstasjon i Østfold.

- Vi kontrollerte alle vogntoga som kom over grensa ved Ørje. Det ga fleire nyttige erfaringar som vi vil ta med oss vidare i arbeidet for å trygge vegane våre, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding frå Samferdselsdepartementet.

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vintervegar. Regjeringa har auka satsinga på utekontrollverksemd dei siste åra. Det vil vi halde fram med, seier Dale.

Vurderer fleire tiltak

– Tilstrekkeleg beredskap i vintersesongen er viktig, slik at vi både unngår ulykker og hindrar at fastkøyrde tunge køyretøy skapar kaos i trafikken. Etter fleire alvorlege hendingar med tunge køyretøy i vinter vurderer vi fleire ulike tiltak for å betre situasjonen.

– I januar i år bad eg Vegdirektoratet om å skjerpe reglane for vinterdekk for tunge køyretøy ytterlegare. Farlege vogntog skal bort frå norske vegar, seier samferdselsministeren.

– Dette er eit tiltak i arbeidet for auke sikkerheit og framkome på norske vintervegar. Eg ønskjer at denne skjerpinga blir gjennomført så raskt som muleg - og før neste vintersesong, seier Dale.

Vil skjerpe reaksjonane

– Vi ønskjer også å skjerpe reaksjonane for vogntog som ikkje er skodd for norsk vinterføre. Gebyrsatsane bør aukast om ein ikkje har med riktig utstyr for å køyre på norske vinterveger. Dette har eg no gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utreie, seier Dale.

– Kontrollen av alle vogntog som kryssa grensa ved Ørje er ein annan type tiltak. Den har gitt oss nyttige erfaringar, seier Dale.