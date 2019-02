Se video: På onsdag kommer resultatet av Top Gear sitt besøk i Trollstigen

Nyheter

Mange fikk med seg at Top Gear besøkte blant annet Trollstigen og flere andre plasser i Møre og Romsdal for å filme til sin nye sesong for halvannet år siden.

Nå er resultatet klart, og vises på BBC Brit førstkommende onsdag. Det opplyser tv-kanalen i en pressemelding.

I første episode av sesongen er nesten hhele premiereepisoden dedikert til norske veier. Da kan du blant annet se programlederne Chris Harris og Matt LeBlanc kjøre om kapp i en Ferrari og en Porsche på Molde flyplass, et kappløp som ga en toppfart på hele 284 kilometer i timen.Turen går også innom Atlanterhavsveien og opp til Trollstigen.

Programlederne lot seg spesielt fascinere av de lange norske sommerdagene under oppholdet:

- Det er svimlende vakkert. Det kan være det beste landet i verden å kjøre i. Veiene er som episke remser med bacon som strekker seg opp fjellet. Men episoden som er filmet i Norge involverer en god del risiko. Jeg kan ikke si så mye mer, bortsett fra at jeg ikke er så veldig glad i høyder, forteller programleder Chris Harris.