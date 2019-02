Rauma-økonomien er langt fra friskmeldt

Nyheter

Men det er viktig å glede seg over overraskende gode regnskapstall for 2018. Og særlig grunn er det til å rose alle dem som har bidratt for å få skuta på rett kjøl.

Det var en tydelig lettelse å registrere blant politikerne under årets første kommunestyre. I forkant hadde de fått opplysninger om at kommunen på tampen av året hadde fått uforutsette økte inntekter og at dette beløpet seg til 12 millioner kroner ut over det budsjetterte.

Underskuddet i drifta av Rauma kommune i 2018, som tidligere i år så ut til å bli på rundt 13 millioner kroner, ble i stedet på «bare» 4,5 millioner kroner. Isolert sett er heldigvis ikke det alarmerende. Og det fikk fram noen lettelsens smil da rådmann Toril Hovdenak presenterte de foreløpige regnskapstallene for kommunestyret.

Men sjøl om underskuddet ble lavere enn antatt, er det flere ting som gjør det utfordrende i året som kommer. 16,5 millioner kroner i underskudd i helse og omsorg forteller at det i høgeste grad er nødvendig å gjøre noe med drifta av sektoren. Det er iverksatt tiltak, og det er nødvendig med hard kostnadsdisiplin dersom man skal lykkes.

– Vi har et driftsnivå som er 16,5 millioner kroner for høgt, og derfor kommer vi ikke utenom å gjøre kraftige innstramminger i den kommunale driften, sa rådmann Toril Hovdenak i kommunestyret.

I tillegg er det altså uvisst utfall av rettssaka, som Veidekke har anlagt mot Rauma kommune etter byggingen av Helsehuset. Og vi vet at Staten har pålagt Rauma kommune å ta ned eiendomsskatten med virkning fra 202.

Ytterligere kostnadstiltak i helse og omsorg vil berøre både ansatte og brukere. Men alle etater i kommunen er pålagt innstramminger. Vi er derfor spente på å se utover våren og sommeren hvordan dette blir tatt imot. Vi blir ikke overrasket om både lærere, foreldre og fagforeninger vil gi mer lyd fra seg når kuttene merkes for alvor.