- Godt utgangspunkt for vidare samarbeid

Eg vil gje honnør til våre raudgrøne samarbeidsparti, Frp og ikkje minst Høgre for at vi til slutt landa på ei slik løysing. Spesielt takk til Høgre der det kanskje sat langt inne å støtte fellesframlegget frå Ap, Sp, SV og KrF.

Men vi sto saman til slutt, og vi i Arbeidarpartiet håper vi kan stå saman vidare og. Ingen ting vil vere betre enn om me får til gode, omforeinte løysingar om skulane våre.

Ellinor Torsgård Solheim hadde eit godt poeng i debatten då ho sa at det også er nødvendig å ta den endelege debatten om ungdomsskulane.

Det er eg heilt einig i. Her treng me og å stå saman for å få til vekst og utvikling i Rauma. Då hadde vi verkeleg lagt til rette for meir samarbeid og samhald i Rauma.

Janne Søvik

2. kandidat for Rauma Arbeidarparti