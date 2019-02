Stadig flere prøver narkotika: – Vi får nye navn hver uke

Nyheter

Fredag hadde politioverbetjent Sindre Mittet arbeidsdagen sin på «skolekontoret» på Åndalsnes ungdomsskole.

Der snakket han til alle elevene om konsekvensene av å ta narkotika.

Mittet forteller at de siste to-tre årene har det vært en økning i narkotikabruk hos ungdommer i Rauma.

– Det var i 2006–2007 at det først ble slått alarm om at det var en del narkotika blant unge i kommunen. Da begynte vi å kartlegge det og satte inn en rekke tiltak. Etter det fikk vi få meldinger om narkotika i fem-seks år, sier han.

Men nå er det flere som prøver igjen:

– Jeg får hver uke nye navn på ungdommer som har prøvd narkotika, sier politioverbetjenten om utviklingen.

– Mest bekymret for GHB

Det er hasj og marihuana politiet ser mest av, men også de tyngre stoffene er i omløp i kommunen. Mittet fortalte ungdommene om hva de ulike stoffene gjør med kroppen.

– Jeg er aller mest bekymret for GHB. Vet dere hvordan GHB ser ut? Det ser ut som vann, fortalte han til elevene.

– GHB er et spill på liv og død. De siste månedene har vi hatt tre-fire tilfeller av ungdommer som har tatt det her i Rauma, som har blitt sendt livløse til sjukehus. Det har heldigvis gått bra med dem alle, men det er et sjansespill. GHB er livsfarlig, sier han.

Men heller ikke de andre stoffene er ufarlige, mener han:

– Det er noen som mener at alkohol er farligere enn hasj. Det er jeg helt uenig i. Etter alt jeg har sett og erfart er jeg ikke i tvil. Hasj er farlig, sier han.

Flere straffesaker i Møre og Romsdal Det er en lite økning i antall straffesaker i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Noen tjener store penger

Mittet forteller at det er ungdommer i Rauma som tjener store penger på å selge narkotika.

– Det er flere nå enn for noen år siden, og vi ser også at det er flere ungdommer som prøver narkotika for første gang, sier han.

Rektor Bjørn Nord har en oppfordring til foreldre:

– Det viktigste er at foreldre ikke er naive, mener han.

9.-klassingene Idun Åfløy Ulvestad, Solveig Klee Kjølmoen og Anna Henriksen synes besøket fra politioverbetjenten var lærerikt og interessant.

– Vi lærte om konsekvensene narkotika kan ha. Vi visste ikke at det er så alvorlig, eller at det er så utbredt, sier jentene etter å ha hørt foredraget.

Et utbredt rusmiljø i Rauma: – Hasjen er verst ; det er der det begynner To jenter som kjenner ungdomsmiljøet i Rauma godt, er urolig for hvordan rusmiljøet brer om seg.

Prioriterer førstegangsbrukerne

Sindre Mittet forteller at førstegangsbrukerne har førsteprioritet for politiet.

– Det er derfor jeg er her i dag. Vi fokuserer blant annet på tidlig innsats og oppsøkende patruljering, både på arrangement og i gatene. Vi tror det hjelper å snakke med ungdommene, og at vi er synlige. I kveld er det for eksempel ungdomsklubb. Jeg kan ikke love at vi er der, men det er i hvert fall intensjonen vår, sier Mittet.

Han avsluttet med å komme med en sterk oppfordring til elevene.

– Dette er valg dere må ta. Ikke sett dere i situasjoner som kan gi dere problemer. Tørr å si nei, og så får dere heller tåle å bli litt upopulære der og da, sier han.

Og ordet «sladring» vil han ikke høre:

– Det er ikke sladring å si fra. Det er å bry seg om hverandre, mener han.