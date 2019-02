Antall søkere til prestestillinger halvert de siste årene

Nyheter

I vårt bispedømme var det 2,8 søkere per stilling for fem år siden. Nå er det bare 1,8. Og personalsjef Alice Elnes i Møre bispedømme uttaler i en kommentar til NTB at hun mistenker at tallene skjuler en enda dystrere virkelighet.

Det nasjonale bildet med manglende rekruttering av prester til kirka er også vårt lokale bilde, og sjøl om problemet også finnes i byene, er det enda større i distriktene. – Vi ser det samme bildet i hele landet. Alle biskoper melder om nedgang i antall kvalifiserte søkere til de ledige prestestillingene, sier mørebiskop Ingeborg Midttømme til Åndalsnes Avis, som om to uker kommer på sin andre bispevisitas til Rauma.

– Og i tillegg er det mange som har tatt presteutdanning som ikke jobber som prester. Problemet er at vi vet for lite om hva som er årsaken til dette. Det skulle vi gjerne visst mer om når vi skal jobbe med rekrutteringa av prester, sier Midttømme.

Mye av hensikten med en bispevisitas er å få til økt dialog og økt kunnskap om kommunene som inngår i bispedømmets område. Under besøket i Rauma skal biskopen møte både kommunen og aktører i næringslivet, som i en årrekke har samarbeidet om rekruttering av tilflyttere og kompetansearbeidskraft.

Biskop Ingeborg Midttømme trekker fram nettopp dette samarbeidet når hun snakker om Rauma - og hva hun er nysgjerrig på å lære enda mer om i vår kommune. For det er neppe et generelt omdømmeproblem for kirka som kan være hovedårsaken til rekrutteringsproblemet av nye prester, mener biskopen, og viser til at det i 2017 var over 5,5 millioner som gikk til gudstjeneste i norske kirker.

Hvis det er slik at kommune og næringsliv i Rauma har vært dyktige på rekruttering av arbeidskraft, slik biskop Midttømme påpeker, så kan kanskje bispevistasen om to uker gi et enda mere interessant utbytte. For nedgangen i rekrutteringa av prester er en betydelig utfordring for den norske kirka.