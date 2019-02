Bekymret for de ansatte: Ber ordføreren om Helsehus-svar

Nyheter

Til kommunestyremøtet tirsdag har Reidar Brude i Fremskrittspartiet stilt følgende spørsmål til ordfører Lars Olav Hustad:

Er grunnbemanningen på Helsehuset tilstrekkelig?

Er det mulig å si noe om sykefraværet før og etter Helsehuset?

Hvor stort er overforbruket pr. 01.02.19?

Hva blir gjort for å komme ned på akseptabelt driftsnivå?

Skal velferdsteknologien i Helsehuset bidra til at det blir behov for færre ansatte, eller er den der for å gjøre arbeidsdagen lettere for de ansatte?

– Stort overforbruk

Helse- og omsorgssektoren sliter med stort overforbruk på driften.

– Vi har grunn til å tro at sykefraværet blant de ansatte på Helsehuset er bekymringsfullt, og at ansatte gruer seg til å gå på jobb, på grunn av høyt arbeidspress. Vi diskuterte dette på et styremøte før jul, og vi var enige om at dette var noe vi burde ta opp. Det er på bakgrunn av denne diskusjonen at jeg nå tar opp denne saken, forteller Reidar Brude.

– Er du bekymret for de ansatte?

– Ja, det er jeg absolutt. Derfor synes vi det er viktig å ta dette opp i kommunestyret, slik at vi får bekreftet eller avkreftet om det er noe i dette. Jeg regner med at administrasjonen sitter på tall når det gjelder sykefraværet, sier han.

Moderne helsehus

Rauma helsehus skulle være landets mest moderne når det åpnet.

– Det er investert mye i såkalt velferdsteknologi, som skal gjøre arbeidsdagen lettere for de ansatte og hverdagen enklere for pasientene. Når vi samtidig hører at ansatte sykemelder seg og er utslitt på grunn av stort arbeidspress, da er det noe som ikke stemmer, mener han.