Nordmenn bekymret for framtidas skiføre

Dette framkommer av en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv. I ei pressemelding fra organisasjonen, sier generalsekretær Lasse Heimdal at han forstår godt at folk er bekymret:

– Skigåing er en viktig del av det norske friluftslivet, men varmere klima vil gjøre at vi får kortere snøsesong over hele landet enn det vi har i dag. Ski er en viktig grunn til at vi kommer oss ut og er i bevegelse i en ellers mørk vinterstid, så det er klart det er trist at sesongen forkortes, sier han.

I pressemeldinga kommer det fram at et utvalg på 1000 personer fikk spørsmålet: Med tanke på klimaendringene, er du bekymret for framtidas skiføre? Halvparten av de spurte er bekymret, med en jevn fordeling blant alle respondentene. Oslo er den landsdelen hvor folk er mest bekymret, her svarte hele 58 prosent ja på spørsmålet. Kvinner bekymrer seg også mer enn menn; 57 prosent av kvinnene svarte ja, mot 43 prosent av mennene.

– Størst reduksjon blant annet på Vestlandet

Ifølge Norsk Friluftsliv vil varmere klima gjør at vi i løpet av de neste 100 åra vil få kortere snøsesong over hele landet enn det vi har i dag. Endringene vil være størst i lavlandet, som kan få opptil flere måneder kortere snøsesong fram mot 2100. Den maksimale snømengden gjennom året vil også reduseres de fleste steder. Den største reduksjonen vil finne sted i høgereliggende områder på Vestlandet og i Nordland, og på kysten av Troms og Finnmark.