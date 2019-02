Historien om to gjetergutters førstebestigning av Gjuratind

Nyheter

Gjennom 65 år, fra 1884 til 1945, trodde man at den lokale fjellføreren Erik Norahagen og engelskmannen W.I. Napier var de første som nådde toppen av den 1712 meter høge Gjuratinden (Juratind) mellom Isfjorden og Eikesdal.

Men det stemmer ikke.

Førstebestigerne var to barbeinte 12-åringer fra Isfjorden, gjeterguttene Iver A. Kavli og Bård Moen.

Arne Randers Heens artikkel om hvordan misforståelsen ble oppklart, ble første gang trykket i Norsk Tindeklubs årbok 1948.

Den skal nå, sammen med en kommentar, publiseres på nytt i Tindebloggen, som utgis av Norsk Tindesenter / Norsk Tindemuseum på Åndalsnes.

ARNE RANDERS HEEN SKRIVER:

En bygdegutts klatrebedrift

For et par år siden (1945) syklet jeg innover Isfjorden, og stanser for å pumpe sykkelen.

En gammel mann – men sprek som en ungdom å se til – kom tilfeldigvis gående forbi.

Det var Iver A. Kavli, som jeg hadde kjent i mange år. Han begynte engang med to tomme hender, men arbeidet seg opp så han hadde et vel ansett skomakerverksted.

Vi slo av en prat og jeg fortalte at jeg hadde tenkt meg en tur opp på Juratind.

«Ja, de’ e’ rå’ å kome dit», sa han, «der ha i au vøre».

«Nei, det kan jeg ikke tenke meg,» sa jeg, «jeg tror jeg kjenner alle turene fra gammel tid, men ditt navn finnes ikke i listene.»

Men han holdt på sitt, og så fikk jeg høre en underlig historie som fortjener å bli kjent, selv om referatet kommer noe sent.

Iver Kavli var født i 1868. Han mistet tidlig sin far, og måtte snart ut til fremmede som gjetergutt.

Det var den gang ennå mye rev og gaupe som sauene måtte vernes for i fjellet, selv om ulven da heldigvis var forsvunnet. Bjørn hendte det også at de så.

Han var ofte sammen med en jevnaldrende, Bård Moen, og en god del av sommeren tilbrakte de med å passe sauene ved foten av Juratind, opp mot overgangen til Eikesdalen.

En godværsdag utpå sommeren 1880 fant de på å ta en langtur oppover nordøsteggen på Juratind. De gikk som oftest barfot, men denne dagen hadde de lærsko på.

De merket snart at disse ble for glatte, og så småklatret de videre oppover barfot.

Noe særlig vanskelig fant de ikke at det ble, vant som de var å fly etter sauer i allslags ulendt terreng.

Men oppunder toppen kom de til en spiss som Bård ikke våget seg oppå.

Iver klatret likevel opp, og kom seg også velberget ned igjen. Så ruslet de attende, og fortsatte gjetinga.

At tinden tidligere var ubesteget tenkte de ikke på, og anså turen senere heller ikke høytideligere enn en vanlig fjelltur, som det ikke var noe å hefte seg ved.

Klatring for sportens skyld er noe som bygdefolk ennå står uforstående overfor – de var jo verken på jakt eller ute for å hente ned sau som hadde gått seg fast, så en slik «tullfære» måtte helst ikke nevnes for høyt.

Jeg tenkte å snakke nærmere med han om turen senere, men kort tid etter fikk han slag og døde.

Bård Moen var allerede da død for mange år siden.

Beretningen hadde jeg vanskelig for å tro på med det samme, selv om jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på Ivers fortelling. Men 12-åringenes bragd er noe helt utenom det vanlige.

I alle bestigningslistene hittil i 65 år har jo to andre navn stått som de der hadde æren av å ha vært først på denne landskjente, elegante tind.

Og hadde ikke jeg tilfeldigvis denne dag truffet Iver, og turen var kommet på tale, ville dette sannsynligvis bli glemt for alltid.

Året etter var jeg framme ved gårdene der Iver var som smågutt. Der kjente de gamle til historien, men ingen av dem hadde vært på Juratind, og kunne ikke bedømme prestasjonen.

Derimot holdt de mer levende i minne at Iver ved den tid også klattet opp Husnebba, og dette hadde også jeg hørt fra gammelt.

De eldste husket ennå at Iver alene krabbet oppover denne bratte fjellsida, som ligger rett mot gården, en rute som mange klatrere selv i dag vil kvie seg for, selv om den ikke er på høyde med Juratind.

I 1884 kom englenderen W. J. Napier, og fikk øye på Juratind. Han allierte seg med føreren Erik Norahagen som bodde i et annet dalføre, og som antok at fjellet var ubesteget.

Han hadde ofte tenkt å prøve tinden med flere av de fjellkarene som opptrådte etter at Romsdalshorn var gjenerobret i 1881, men det var alltid blitt utsatt til «et annet år».

De to klarte også tinden ad nordøsteggen, som gir den naturlige led.

I DNT-årboka for 1885 har Napier på engelsk skrevet en utførlig artikkel om ferden, og han skildrer det slik at en må tro at de har vært borti ordentlig skarpklatring.

Norahagen måtte således forsøke et par ganger før han klatre spissen, hvoretter Napier kom opp ved hjelp av tauet, men først styrket de seg på en flaske vin.

Også senere har det hendt at folk har funnet spissen for skarp (se DNT-årboka for 1941 side 100), og enda flere har fått skrekk og snudd under den store svahammer som stenger på nordøsteggen, selv om de visste at ruten går opp der.