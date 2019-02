Inntektsfallet på papir bremser opp for Polaris Media

Nyheter

– Det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidrar til veksten, mens det er fortsatt fall i papirbaserte inntekter. Vi ser allikevel at papiravisen fortsatt er et attraktivt produkt for våre abonnenter og annonsører, så fallet i papirbaserte inntekter er redusert fra tidligere perioder, fastslår konsernsjef Per Axel Koch.

Selskapet økte omsetningen med 10 millioner kroner til 405 millioner i fjerde kvartal 2018. Samtidig økte kostnadene med 9 millioner kroner.

Driftsresultatet vokste med 3 millioner kroner til 24 millioner, mens bunnlinjen – resultat etter skatt – summeres opp til 15 millioner kroner, en kraftig forbedring fra et underskudd på 1,8 millioner i samme kvartal i 2017.

Flere abonnementer

Polaris Media består blant annet av mediehusene Adresseavisen, Trønderbladet, iTromsø, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke.

Digitale abonnementer økte med 44 prosent til over 64 millioner kroner i siste kvartal. Totalt hadde mediekonsernet en abonnementsvekst på 3 prosent til 201.000. Abonnementsinntektene økte med 6 prosent.

– Vi får stadig flere abonnenter og gleder oss over at antall abonnenter har økt med over 6.000 i 2018 til mer enn 200.000 abonnenter, skriver Koch i kvartalsrapporten.

Digital annonsevekst

Samtidig økte de digitale annonseinntektene med 9 prosent, mens papirbaserte annonseinntekter falt med 5 prosent. Samlet endte imidlertid denne posten på samme nivå som i siste kvartal året før.

Selskapet opplyser at verdiøkningen av Finn.no på 31 millioner kroner er ført over konsernets andre inntekter og kostnader. Rubrikkselskapet er nå verdsatt til 1,3 milliarder kroner.

Det er foreslått et utbytte på 1,75 kroner per aksje for 2018.