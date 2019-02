Budsjettkutt, struktur og ro i skolen

Nyheter

Fra 2013 til 2017 ble antall lærerårsverk redusert fra 91 til 80,5. Antall kontaktlærere ble redusert fra 63 til 56. Det var i denne perioden ikke nedgang i antall elever.

Nedskjæringene var begrunnet med innsparing, og KOSTRA-tall ble brukt for å vise at det var nødvendig. Rauma kommune brukte i 2013 mer per elev enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Målet var at utgiftene per elev skulle ned på snittet.

Utdanningsforbundet Rauma har i budsjettprosessene påpekt hvilke konsekvenser kuttene får for tilbudet til elever og arbeidsforholdene for lærere.

Rauma brukte mindre per elev

I 2017 brukte Rauma mindre per elev enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Likevel ble det høsten 2017 foreslått store kutt i skolebudsjettet for 2018.

Ved å sentralisere ungdomsskoleelevene og beregne 30 elever per lærer, skulle det spares mer. Lærernormen stoppet nedskjæringen.

Fra 1. august 2018 skal antall lærerårsverk beregnes etter antall elever, og normen skal oppfylles for hver skole.

Det skal være maks 16 elever per lærer i småskolen, og maks 21 elever per lærer på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Per dato balanserer de fleste skolene i Rauma på lærernormen. Fra 1. august 2019 skjerpes normen fra 16 til 15 elever per lærer i 1.-4. klasse, og fra 21 til 20 elever per lærer i 5.-10.trinn.

Tåler ikke flere kutt

Hvis dette hadde vært normen i dag, ville fire skoler i Rauma ikke oppfylt normen.

Det er nå foreslått at grunnskolen skal spare ytterligere ca. 3,5 mill i 2019 og 2020. Grunnskolen i Rauma tåler ikke flere kutt.

Usikkerhet har skapt uro

Usikkerhet om skolestruktur har i flere år skapt uro. Utdanningsforbundet Rauma mener at Rauma kommunestyre kan bidra til å skape ro i skolen ved å inngå et forlik om at dagens skolestruktur med tre ungdomsskoler skal opprettholdes så lenge det er elevgrunnlag ved skolene.

Derfor må ny Måndalen skule inn i økonomiplanen 2019-22. Endringer av skolestruktur skal være pedagogisk begrunnet, ikke økonomisk.

Utdanningsforbundet Rauma mener skole skal være et offentlig tilbud. Rauma kommune skal ha politisk og faglig styring over grunnskolen. Privatisering av skoler er uheldig for et enhetlig og likeverdig skoletilbud i kommunen.

Utdanningsforbundet Rauma

Trond Bakke, lokallagsleder