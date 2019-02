Nesset best med innbyggerne - Rauma femte best i fylket

Nyheter

– Gratulerer til Nesset kommune. De skjønner viktigheten av å snakke med innbyggerne sine og gi raske og gode svar. Da viser de at de tar på alvor at kommunene har tjenester som er viktige i livene våre, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Rauma er femte best i fylket og plassert som nummer 78 av 422 i landet.

Bak Nesset på fylkestoppen følger Molde, Sande, Surnadal og Rauma.

Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet, på til sammen nesten 30.000 opplysninger via telefon, epost og nettsider, ifølge en pressemelding fra rådet.

Nesset stakk av med seieren, etterfulgt av Bergen og Nannestad i Akershus. Forbrukerrådets kommunetest viser at store kommuner generelt får best resultater, men det er verdt å merke seg at flere små kommuner har kapret plasser i teten. Den komplette resultatlisten finner du her.

Kommunene har blant annet ansvaret for at vi har lege og skole å gå til, vann i springen, og omsorg når vi blir gamle.

– Se for deg småbarnsforeldre som skal velge barnehage til babyen de gruer seg til å sende ut i verden. Da vil de selvsagt vite mest mulig om barnehagene. Trives barna, blir foreldrene hørt, er det bra miljø der? Dette trenger folk å vite. En del kommuner gjør allerede brukerundersøkelser og legger disse svarene åpent ut. Og åpenhet gir foreldrene grunn til å føle seg trygge. Her kan nesten alle kommunene, også vinneren, gjøre det bedre, sier Blyverket.

