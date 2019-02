– Ikke nok til Veblungsnes

Nyheter

I Nasjonal Transportplan er det bevilget penger til to store vegprosjekt i Romsdalen de neste åra; Stuguflåten- Rødstøl og Flatmark- Monge- Marstein. I tillegg er det lagt inn en merknad i NTP om at Vegevsenet skal forsøke å spare penger på disse to prosjektene, slik at det som blir til overs kan brukes på et tredje vegprosjekt på E136; nemlig utbedring av vegen på Veblungsnes. Men ifølge prosjektleder i Statens vegvesen, Rolf Arne Hamre, kommer det ikke til å bli noe igjen til Veblungsnes. Han forklarer det slik:

Både for mye og for lite

– På Stuguflåten - Rødstøl er det i NTP satt av 650 millioner