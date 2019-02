Ungarsk statsborger siktet for grov uriktig anklage er utlevert til Norge

Nyheter

Den 38 år gamle ungarske mannen, bosatt i Molde, ble meldt savnet i juni i fjor. Et ektepar i 40-årene ble deretter pågrepet av politiet i Møre og Romsdal, mistenkt for frihetsberøvelse av den ungarske mannen.

Politiet fikk imidlertid raskt mistanke om at ungareren selv hadde fabrikkert bevis for å pådra ekteparet straffansvar. Derfor ble den ungarske 38-åringen siktet for grov uriktig anklage. I juli dukket mannen opp i Frankrike, og ble pågrepet av lokalt politi. Der har han sittet i forvaring siden, og ble fredag forrige uke utlevert til Norge.

– Mannen har i helgen vært i avhør på Molde politistasjon og blir mandag framstilt for Romsdal tingrett, med begjæring om varetektsfengsling i fire uker. Han er siktet for grov uriktig anklage, men siktede erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier politiinspektør Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet opplyser videre at det foreligger bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare ved eventuell løslatelse av den siktede mannen.

Ekteparet, som begge er utenlandske statsborgere bosatt i Molde, er fremdeles siktet i saken. De er riktignok ikke varetektsfengslet, og ble umiddelbart løslatt da den savnede ungareren kom til rette i Frankrike i juli.

– Etterforskningen vil nå bestå av videre avhør, og vi vil forsøke å kartlegge hva som egentlig har skjedd her. Når etterforskningen er avsluttet, må vi gjennomgå hele saken og se hva vi eventuelt sitter igjen med, sier Corneliussen til NTB.

(©NTB)