Nå forsvinner muligheten til å få utstedt pass også i Vestnes

Nyheter

Det er en stund siden muligheten for å få pass i Rauma forsvant. Nå forsvinner også muligheten fra Vestnes og Elnesvågen. Det opplyser politiet i en pressemelding.

- Heretter må en henvende seg til politistasjonen i Molde dersom en vil ha utstedt pass i Romsdal, opplyser de.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har besluttet å redusere antall lokasjoner som utsteder pass- og ID-kort i hele landet.

- For å unngå unødvendig ventetid for publikum for å søke om pass, er det innført timebestilling samtidig som muligheten for drop-in videreføres. Det er også innført utvidet åpningstid på torsdager. Ved å benytte seg av muligheten til å bestille time for forhånd, håper vi at ulempene for publikum skal bli så små som mulig, sier driftsenhetsleder Per Karstein Røv som har ansvaret for å avvikle passutstedelse ved lensmannskontorene i Fræna, Rauma og Vestnes samt å legge til rette for en best mulig publikumstjeneste ved Molde politistasjon.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere totalt 77 pass- og ID-kontor på fastlands Norge, pluss ett på Svalbard. Dette betyr en reduksjon av antall kontor fra dagens 141 til 78. Åtte av disse kontorene er i Møre og Romsdal

- Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag. Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer, sier politiinspektør Marianne Nørgaard Aae, leder for felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Møre og Romsdal politidistrikt som har fagansvaret for passutstedelsene.

- For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag, sier Aae.