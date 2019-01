Jernbanedirektøren: Omlasting på Åndalsnes er et problem

Nyheter

Men hun lover å legge til rette for at det kan bli det igjen.

Åndalsnes Avis snakket med henne før møtet med formannskapet.

- Hvorfor er det så vanskelig med godstog?

– Raumabanen ei pilotstrekning Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mener Raumabanen egner seg som pilotstrekning for uttesting av duolokomotiv.

- Det er knallhard konkurranse. Og spesielt på kombigods der vi er i direkte konkurranse med lastebiler, der ser vi at det hardner seg til. Det er litt spesielt med Åndalsnes at man er ikke kommet fram når man er kommet til Åndalsnes. Ut fra teorien er det en av de viktigste momentene.

- Har myndighetene lagt godt nok til rette for å drive med gods på bane?

- Det har jo fungert i mange, mange år. Men det at vi har fått en mye tøffere konkurransesituasjon, gjør at vi må se på om det er noe å møte det med. Det håper jeg at politikerne i Rauma kan gi meg og Jernbanedirektoratet innspill på.

- Hvordan er muligheten for at det igjen skal bli godstog på Raumabanen?

- Det å ha et forutsigbart forhold til hvordan vi håndterer risiko rundt Veslemannen har jeg sett er viktig. Nå har Green Cargo sagt at de går ut, så det er et spørsmål om vi har noen aktører som er interesserte. Foreløpig ser vi ikke at vi har det.

- Tror du at det blir gods igjen på Raumabanen?

- Jeg er ikke så god til å spå, men å legge til rette for at det skal bli det, det tror jeg vi skal klare å få til. Det er knallhard konkurranse med utenlandske trailere, men også med lokale løsninger. Det at en alltid må skifte fra jernbane til lastebil og motsatt, gjør det jo ikke bedre.

- Hva skal til for å redde godstognæringa?

- Veldig mange snakker om penger. Jeg har begrenset tro på subsidier. Hvis vi ser på tilbakemeldingene vi får fra Green Cargo, for eksempel, så er det forutsigbarhet; å vite når godset kommer fram. Jeg tror minuttene er blitt atskillig viktigere enn de var for bare noen år tilbake, og for alle typer varer.

- Godstog i Norge har jeg veldig god tro på. Så kan vi diskutere «hvor får vi det til?» og «hvordan får vi en vekst?». Skal man få det til på Raumabanen, så er kanskje det viktigste at vi holder Dovrebanen som en god godsstreng, slik at man kan koble seg på det.

- Green Cargo skyldte på at Mannen var med og veltet dette?

Hustad: – Må bli vanskeligere å frakte gods på veg Ordfører Lars Olav Hustad (H) minnet jernbanedirektør Kirsti Slotsvik om at det er nå eller aldri.

- Da er vi tilbake på forutsigbarhet, og jeg tror de har rett.

- Lastebilnæringa ødelegger for godstog – og vi har sett at godstog sliter med lønnsomhet. Hva er dine tanker?

- Godstransport er billig, så det å få lønnsomhet når det er store kapitalkostnader gjør det vanskelig. Vi vet at det er høgere kapitalkostnader på tog enn på bil.

- Vi ønsker gods på bane, men det virker som det er langt mellom ord og handling?

- Jeg vil påstå at det offentlige har ei rolle. Men den store rollen har vareeierne; hva de velger.