– Vi kan ikke gi opp gods på bane

Nyheter

– EU har ambisjoner om at 30 prosent av gods skal over på bane og sjø. Dette girer regjeringsplattformen opp. Men hvordan skal de få til det, da? spurte Lillehagen, da Slotsvik besøkte formannskapet onsdag.

Hustad: – Må bli vanskeligere å frakte gods på veg Ordfører Lars Olav Hustad (H) minnet jernbanedirektør Kirsti Slotsvik om at det er nå eller aldri.

– Vi ønsker at dere kan hjelpe oss å få fokus overfor det politiske på at vi ikke kan gi opp gods på bane. Ut fra miljøperspektiv og klima, så kan det ikke være tvil om at det må jobbes med bimodal trekkraft, sa Lillehagen.

Han ville at jernbanedirektøren og vegdirektøren i samspill med politikerne i Rauma kan presse på det rikspolitiske miljøet.

– Raumabanen ei pilotstrekning Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mener Raumabanen egner seg som pilotstrekning for uttesting av duolokomotiv.

Aps Per Vidar Kjølmoen ville vite hvilken mulighet det er for at Raumabanen kan bli en pilot. Slotsvik svarte:

– Jeg har utfordret mine folk på å tenke det. Samtidig har Raumabanen en stor fordel at det er en bane utenom systemet, da er det lettere å få til uttesting, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.