Vil ikke være med på spleiselag om mobildekning over Trollstigen

Det har lenge vært arbeidet med hvordan man kan få til mobildekning over Trollstigen. Rauma kommune mottok i november i fjor en henvendelse fra fylkeskommunne om å bidra i et spleiselag.

Men rådmann i Rauma, Toril Hovdenak, innstiller på at Rauma kommune ikke skal være med på spleiselaget.

- Vegeier sitt ansvar

Hun peker på vegeieren sitt ansvar:

- Fylkeskommunen er vegeier på strekningen og har av den grunn et ekstra ansvar for infrastrukturen som skal sikre trygg ferdsel på strekningen. I tillegg har strekningen status som nasjonal turistveg, noe som ytterligere understreker vegeier og statlige myndigheter sitt ansvar for vegstrekningen, skriver rådmannen i saksutredningen.

Selv om hun foreslår at politikerne skal si nei til forespørselen, men at de skal stille seg positive til at noe blir gjort.

Forutsetter spleiselag

Det er i dag ei strekning på 11 kilometer, fra Trollstigen-platået og mot Langdalen (Valldal) som ikke har mobildekning. Fylkesutvalget vedtok i juni at:

«Fylkesutvalet løyver midlar til å etablere Nødnett-terminalar for å betre trafikktryggleiken for dei som ferdast på fv.63 over Trollstigen. Kostnadsramma er avgrensa til 1,5 mill. kroner (inkl mva.). Fylkesrådmannen bes kome attende til finansiering, der ein føreset at kostnadene vert fordelt på fleire aktørar, som fylkesmannen, Statens vegvesen og dei aktuelle kommunane».

Av dette er Norddal og Rauma bedt om å bidra med 250.000 kroner hver.

Formannskapet i Norddal kommune har for øvrig innstilt på det samme som Toril Hovdenak foreslår at Rauma skal gjøre. Rauma formannskap skal behandle saken onsdag.