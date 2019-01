– Svært fornøyd med å ha fått fram en liste med mange gode kandidater

Nyheter

Vi er svært godt fornøyd med å ha fått fram en liste med mange gode kandidater. Geografisk har listen kandidater fra nær sagt alle bygdelag. Spekteret i alder er stort, og representerer alt fra veteraner til ungdommer som stiller på liste for første gang.

Dette innebærer kontinuitet og ikke minst nyrekruttering til partiet. Senterpartiet har historisk sett hatt svært mange kvinner og bidratt til en bra kjønnsbalanse i kommunestyret. Vår liste har imidlertid denne gang en noe mindre kvinneandel enn det vi har ønsket.

Vi har valgt å kumulere kun vår ordførerkandidat. Med dette står våre velgere friere til å være med og rokkere den endelige listen.

Selv om en av våre 1. kandidater ble syk og døde i høst, så var det fortsatt to kandidater som stilte seg til disposisjon til førsteplass, og som ordførerkandidater: Ellinor T. Solheim og Magnhild Vik. To erfarne og dyktige damer som vi svært gjerne skulle hatt med videre i det politiske arbeidet.

Begge var imidlertid motivert for 1. plass på listen, men så seg uten det ikke i stand til å fortsette å bruke mye tid i politikken, relatert til egen arbeidssituasjon.

Magnhild Vik fikk flest stemmer på nominasjonsmøtet, og ble derfor partiets ordførerkandidat. Som kjent var hun også klar til å ta fatt på et ordførerverv etter forrige valg, men dette ble forhindret av maktforskyving mellom blokkene.

Ellinor T. Solheim, som nettopp har startet i en ny og krevende jobb, takket nei til en 2. plass på lista. Vi beklager sterkt at hun ikke fortsetter i politikken, men har forståelse for hennes valg, og setter pris på den jobben hun har gjort for partiet.

Torbjørn Rødstøl

Leder, Rauma Sp

Rauma Sps liste til høstens kommunevalg:

1: Magnhild Vik, Innfjorden (født 1972). 2: Torbjørn Rødstøl, Verma (1949). 3: Kai Roger Sande, Åfarnes (1982). 4: Åse Leren,Åndalsnes (1954) 5: Beate Brude, Verma (1986). 6: Per Egil Solli-Mork, Åfarnes (1974). 7: Aslak Heinåli, Isfjorden (1972). 8: Anne Grete Løvik Kjersem,Vågstranda (1975). 9: Bård Andreas Henriksen, Eidsbygda (1990). 10: Yngve Schei, Vågstranda (1946). 11: Jostein Reiten, Åndalsnes (1947). 12: Håkon F. Thorstensen, Måndalen (1993). 13: Kristian Langseth, Mittet (1995). 14: Kjell-Arne Lybergsvik, Rødven (1952). 15: Svanhild Dahle, Mittet (1943). 16: Odd Inge Sande, Mittet (1956). 17: Elise Langseth, Mittet (1995). 18: Torbjørn Bruaset, Måndalen (1944).