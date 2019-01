Rapport: Fraværet går ned, men risikoen for å falle fra har økt på VGS

Nyheter

Fraværet i den videregående skolen har gått ned med 20 prosent, men samtidig har risikoen for å stryke økt, ifølge en fersk Fafo-rapport.

Rapporten har sett på konsekvensene av innføringen av den omdiskuterte fraværsgrensen på videregående skole. Funnene viser at fraværet er redusert med omtrent 20 prosent, eller 15 timer i året, for gjennomsnittseleven.

Reglene, som ble innført i 2016, innebærer at syke elever er nødt til å skaffe legeerklæring for å få gyldig fravær.

Forskerne har også sett på hvilke negative konsekvenser endringene har hatt.

– Nær alle grupper har fått noe økt sannsynlighet for «ikke vurdert» (IV) i ett eller flere fag. Endringen i sannsynligheten for IV er størst for de gruppene som har høyt fravær i utgangspunktet, sa forsker Hege Gjefsen under presentasjonen av rapporten.

– Løper etter

Samtidig er det også denne gruppen som har redusert fraværet sitt mest.

– Alle løper etter fraværsgrensen og prøver å redusere fraværet for å komme under den, og så er det noen som ikke klarer det, konkluderte Gjefsen.

Setter man de positive konsekvensene opp mot de negative, kan de illustreres slik, ifølge henne:

Én elev i hver klasse går i gjennomsnitt opp med én karakter i norsk og matematikk.

Én ekstra elev på hver videregående skole i landet får «ikke vurdert» i ett eller flere fag.

– «Småskulkerne» er tilbake

Rapporten som ble lagt fram fredag, er den andre Fafo har laget om temaet. Prosjektleder Jon Rogstad forteller at de har vært tettere på elevene denne gang, og intervjuet dem om hvordan de opplever fraværsgrensen.

– Vi ser at «småskulkerne» er tilbake på skolen, men det er snakk om tillit under press, sa Rogstad under presentasjonen.

Han trakk fram følgende sitat fra en elev i andreklasse på videregående:

«Jeg erkjenner at fraværsgrensen virker. Selv hadde jeg vært mer borte om det ikke var for den. Men den bør fjernes. Den ødelegger tilliten mellom skolen og elevene.»

Flere av elevene forteller også at de har vært på skolen selv om de var syke, og risikert å smitte andre.