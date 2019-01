Fjern skatten, men ikke send hele regninga til kommunen

Nyheter

Fremskrittspartiet og finansminister Siv Jensen har i regjeringsforhandlingene sørget for at du og jeg skal betale mindre i eiendomsskatt i åra som kommer. Regninga må kommuner som Rauma ta, som må kutte i kostnadene. Kutt i eiendomsskatten fra 7 til 4 promille vil gi norske kommuner et samlet inntektstap på mellom 800 og 900 millioner kroner hvert år, ifølge KS.

Finansministeren er klar på at det er riktig å kutte skatten, og at kommunene sjøl må dekke inntektstapet. Oppskriften hennes er bedre prioriteringer i kommunene. I «Politisk kvarter» på NRK onsdag morgen sa Jensen at kommuneøkonomien er svært romslig og at den aldri har vært bedre enn i dag. For dem som kjenner litt til Raumas kommuneøkonomi, er det en underlig uttalelse fra en ansvarlig finansminister.

Rauma er blant et fåtall kommuner i landet som krever 7 promille i eiendomsskatt. Når den reduseres til fem promille neste år, og til fire promille på sikt, vil Rauma kommunes inntekter synke med seks millioner kroner. Det er alvorlig og det blir en krevende oppgave å kompensere inntektsbortfallet.

Da 2019-budsjettet ble behandlet i kommunestyret like før jul, foreslo Frps Ronny Antonsen at eiendomsskatten skulle settes ned fra 6,5 til 6 promille. Flertallet valgte i stedet å løfte eiendomsskatten til makssatsen på 7 promille. Det ga anslagsvis én million kroner i ekstra inntekter. Og det samme flertallet hevet eiendomsskattegrunnlaget med ti prosent, slik at kommunen henter inn ytterligere 1,3 millioner kroner fra innbyggerne.

Vi har respekt for Ronny Antonsen og andre Frp-politikeres kamp for å få ned skattenivået. Det er riktig å redusere, og kanskje også fjerne, en så usosial skatt som eiendomsskatten. Og det må settes en stopper for at kommuner som går med overskudd skal kunne kreve inn eiendomsskatt.

Det er selvfølgelig ikke for små statlige overføringer alene som har gjort at Rauma har valgt å innføre eiendomsskatt. Kommunen har et for høgt driftsnivå i forhold til sammenliknbare kommuner, den har tydd til økt skattlegging av innbyggerne for å saldere budsjettene, og må rydde opp. Men vi synes det er brutalt at kommunen skal få hele regninga fra regjeringa.