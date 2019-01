To biler stoppet for å hjelpe Stein - den ene var isbilen og i den andre satt ordføreren

Nyheter

Stein P. Aasheim hadde "hell i uhell" da han forrige søndag ødela bilen. Det gikk likevel bra til slutt, og Stein kom seg på skitur.

- Er det noe verden trenger nå, så er det solskinnshistorier. Verden trenger beretninger fra virkeligheten som viser at selv om det ser dystert ut, så blir det ofte bra tilslutt, skriver Stein P. Aasheim.

Facebook-innlegget gjengis med tillatelse fra Aasheim.

"I dag tenkte jeg at jeg skulle fortelle en hyggelig historie fra sist søndag. En solskinnshistorie. For er det noe verden trenger nå, så er det solskinnshistorier. Verden trenger beretninger fra virkeligheten som viser at selv om det ser dystert ut, så blir det ofte bra tilslutt. Den er litt lang, men sånn er det bare.

Det har seg slik at jeg skulle til Oslo sist søndag. Av forskjellige grunner måtte jeg droppe NSB og bruke den gamle pickupen min. Det var en helt forjævlig (som ifølge professor emeritus i leksikografi og målføregransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, Ruth Vatvedt Fjeld, som har skrevet boka "Norsk banneordbok" og akkurat var blitt intervjuet i Språkteigen på radioen, er et mildt, men litt kjedelig bannord) dag å reise fra Romsdalen. Etter at det hadde snødd tett hver dag i en hel uke, var dette første dagen med skyfri himmel. I fjellet var det en pudderverden av en – ja, annen verden. Bedre har det ikke vært på denne siden av St. Hans. Jeg gremmet meg over alle fjellsidene som kom til å bli oppkjørt av andre enn meg.

Jeg plasserte Birk i hundegården til Trond mens jeg var borte. Måtte rokkere om på et par av hundene hans for å få plass. Trolltindene var et kunstverk, plastret i melis. Oslogryta here I come, hurra…

Ti minutter senere brakk festet på venstre forhjul, og jeg sto bom stille midt i veien. Jeg hørte på lyden, litt sånn som når du tar en neve med grus og gnir hardt rundt på glassbordet inntil det plutselig brekker og hele middagsoppdekningen går i gulvet, at dette kom til å bli svindyrt. Det var enten akslingen, staget, lageret eller kula. (Det er de ordene jeg kan.)

Yes!, tenkte jeg og slo på varsellysene. Nå slipper jeg å forlate Romsdalen. Nå blir det skitur! Mens jeg ventet på bergingsbilen og avlyste alle avtaler i Oslo, dundret trafikken forbi i den ledige veibanen. Ingen stoppet. Jeg mener, jeg kunne jo ha hatt noe hjertekluss. I virkeligheten satt jeg og så på verdenscupen i Otepää, og var redd for at Viking-bilen skulle komme før innspurten. Men det var det ingen som kunne vite. To biler stoppet. Det var det hele. Men det var ikke hvilkesomhelst biler. Den første var ordføreren i bygda. Jepp, Lars Olav Hustad himself. Og det vil jeg si, fra nå av vil jeg ikke høre ett vondt ord om ordføreren vår. DET er en mann som bryr seg om undersåttene sine. Til høstens valg kommer han sikkert til å si sånne ting som at ”Det eneste jeg tenker på er at innbyggerne mine skal ha det bra.” Og da skal jeg rekke opp hånda og si at det stemmer. For det har jeg selv erfart. Det med gondolbanen kan vi ta en annen gang.

Og den andre bilen som stoppet – jeg trodde ikke mine egne øyne, men dette er helt sant – det var Isbilen. Jostein med Isbilen kjører gjennom Romsdalen på alle søndager med oddetall. Griseflaks. 18 ispinner med sjokoladetrekk holdt akkurat til Sundby var i mål, og han igjen var bare en tålengde foran bergingsbilen. Snakk om solskinnshistorie!

Og midt oppi det hele kom en melding fra Trond: ”Du satte Sam og Lykke i samme bås. Det gikk som det måtte. Valper til våren.” Ja, er det noe som er mer gledelig enn familieforøkelse? Solskinn igjen. Og så Lykke da.

Så langt hadde alt gått min vei. Jeg slapp å forlate Romsdalen, plasserte bilen utenfor verkstedet til Ronny, og var klar til å ta for meg i pudderliene. Om bord i bergingsbilen hadde bergingsmannen fått et nytt oppdrag – utenfor nabohuset mitt uti Skorgen. Så han kjørte meg hjem til døra. Solskinnshistoriene ville ingen ende ta.

Det meste av dagen hadde nå gått med til isspising, parring og verdenscup. Pudderglede ville kreve hodelykt. Jeg lånte en bil, pakket og kjørte til parkeringsplassen ved skytebanen. Der oppdaget jeg at drikkeflaska mi var lekk, og alt innholdet hadde rent ut. Heldigvis hadde det rent oppi den ene skistøvelen, så det var bare å helle det tilbake. Jeg har aldri tenkt på at passende mengde drikke til en topptur er det du får plass til i en randonee-støvel st 42.

Og pudderturen på Galtåtind? Magisk! Solskinnshistorie ble avløst av måneskinn. Og returen i pudder til knes, i lyset av fullmånen... Herregud, sier jeg bare. Rett sted til rett tid, snipp snapp snute. En solskinnshistorie til glede og inspirasjon, fra meg til verden.

Det eneste som var litt dumt var det med hjulet."