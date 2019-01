– Gode nabo, Kjell Ivar

Nyheter

Nordveggen har nå i 14 år vært god nabo til Kjell Ivar Remmem i sentrum av Åndalsnes. Han uttrykker bekymring for at Nordveggen flytter til Innovasjonssenteret på Øran. Takk gode nabo for at du vil savne oss. Siden flere stiller samme spørsmål, ønsker vi å orientere litt om bakgrunnen for denne prosessen.

Det er på sin plass at spørsmålet blir reist, og det har vært en lang prosess fram mot flytting av Nordveggen til Øran. Det har ikke vært en enkel sak å beslutte.

«Innovasjon» "...pådriveren etablert for at fellesskapet sku blomstre og vokse bidrar til at sentrum går fra vondt til verre."

Nordveggen og næringslivet ønsker et sterkt sentrum. Vi gir honnør til Rauma kommune for at de tok tak i et nedslitt sentrum og har gitt oss en by som vi er stolt av.

Nordveggen har også vært med i mange prosjekt for å styrke sentrum. Eksempel på slike tiltak er skysstasjonen, Kvartal 1, etableringen av Tindesenteret, lekeplass, Via Ferrata og opparbeidinga av Romsdalstrappa.

Innovasjonssenteret

Innovasjonssenteret blir nå bygd på Øran midt blant de som skal bruke senteret. Ildsjelene og initiativtakerne for bygging av senteret har også tilhold her. Siva er byggherre. Siva eier tomta og også fabrikken til PartnerPlast som står vegg i vegg. Siva er et statlig foretak som bygger industribygg.

Nordveggen er stolt over at vi har fått statlige midler til bygging av industribygg i Rauma. Ved siden av Nordveggen, så får Romsdal Innovasjon en viktig posisjon i senteret. Romsdal Innovasjon støttes av Rauma kommunes kraftfond til utviklingsaktivitet i senteret.

De virksomhetene som flytter ut av sentrum til Innovasjonssenteret er Nordveggen, Anunatak og BDO. Innovasjonssenteret har på grunn av sin etablering fått nye leietakere som ikke har kontorer i Åndalsnes fra før. Grande, Trollstigen drift og advokat Erik Wold leier seg inn.

Norsk Senter for Trygt Vegarbeid er et nytt selskap som etablerer seg i senteret, fordi senteret legger til rette for bruk av moderne teknologi kombinert med møteromsfasiliteter.

Arrangementer legges til Rauma

Innovasjonssenteret har også gjort at kunnskapsmiljøa er blitt mer interessert i å legge arrangement til Rauma. Protomore kunnskapspark i Molde legger nå en todagers samling til Innovasjonssenteret og Rauma i slutten av mars. Romsdal Innovasjon inngår i disse dager avtale med Ålesund kunnskapspark om samarbeid.

Miljøet i Ålesund er ett av fem miljø i Norge som er med i den nasjonale satsinga som heter Norsk Katapult. Dette går på å utvikle nye løsninger i næringslivet gjennom å ta i bruk nye teknologier som VR.

Setter Åndalsnes og Rauma på kartet

Innovasjonssenteret har vært med å sette Åndalsnes og Rauma på kartet på en ny måte. Vårt største mål er at næringslivet gjennom disse satsingene skal kunne utvikle seg.

Sentrum vil beholde Rauma Næringshage. Nordveggen og huseier har sammen jobbet for å sikre videre drift av næringshagen. Sentrum har også en næringshage for opplevelsesbedrifter i Norsk Tindesenter.

Med et industrimiljø på Øran som kan utvikle seg gjennom Innovasjonssenteret, får vi et næringsmiljø i Rauma som vi skal lete lenge etter å finne i en kommune på samme størrelse.

Det sterke næringsmiljøet mener vi skal bli våpenet som gjør at Åndalsnes og Rauma står opp i kampen mot de dystre spådommene som nå kommer for distriktene.

Nordveggen og næringslivet vil fortsatt jobbe for næringsutvikling både i sentrum, på Øran og i alle bygder i Rauma. Nordveggen vil også i framtida kunne ta mer overordna oppgaver, men dette forutsetter bestillinger og finansiering.

Nordveggen med nye arbeidsoppgaver

Nordveggen sin finansiering og dermed også arbeidsoppgaver er blitt endra. Ved etablering av Nordveggen AS, så gikk Rauma kommune og Rauma Næringslag inn med 1 million hver i året i aksjonærbidrag. Dette gjorde at Nordveggen AS kunne gjøre utviklingsoppgaver på tvers av bransjer og virksomheter.

Fra juni 2018 har ikke Nordveggen lenger noe tilskudd fra Rauma kommune til felles utviklingsoppgaver. Samtidig som kommunen avsluttet sitt aksjonærbidrag til Nordveggen, har de selv tatt over oppgaver som markedsføring av naturgledekommunen Rauma og drift av oppgaver som infoskjermer, tilrettelegging for turer, gjennomføring av turmål gjennom Stikk Ut.

Friluftsportalen romsdal.com er tatt over av Stiftelsen Romsdaltur, som har med seg de samme eierne som gikk sammen om denne turportalen med unntak av Nordveggen.

Nordveggen har anbud på utføring av Hoppid-tjenester for kommunen. Dette anbudet ble lyst ut med en anslått kostnad på kr 350.000, og det er i det området det ligger.

Næringslaget med aksjonærbidrag på 1 million

Rauma Næringslag betaler fortsatt aksjonærbidrag på 1 million. Rauma Næringslag finansierer sin million gjennom at 70 bedrifter betaler medlemskontingent og at 40 av dem hvert år betaler enten 10 eller 25.000 etter størrelse på bedrift.

Nordveggen mener det er unikt i Norge at bedrifter i en kommune betaler så mye direkte til utviklingsarbeid.

Finansieringen til Nordveggen utover dette kommer gjennom utføring av tjenester for Lesja kommune og for Romsdal Innovasjon. I tillegg tar Nordveggen oppdrag og gjennomfører prosjekt.

Stor endringsprosess

Nordveggen har derfor vært gjennom en stor endringsprosess de siste åra. Dette har vært en krevende prosess, særlig siden mange fortsatt ønsker det Nordveggen som ble etablert og som tok flere fellesoppgaver i Rauma-samfunnet.

For Nordveggen som for alle andre, så er det ikke hjertet - med økonomien - som må styre hvilke tjenester man skal levere.

Nordveggen vil framover være en viktig utviklingsaktør for Rauma men dette er mer direkte næringsretta. I den sammenheng er det derfor naturlig med tilhold i det nye Innovasjonssenteret.

Daglig leder

Solveig Brøste Sletta

Styeleder

Arvid Gjerde

Nordveggen AS