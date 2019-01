Ruskevær i Trøndelag og Møre og Romsdal

Nyheter

Natt til mandag ble det registrert en ekstrem vindstyrke på kysten av Trøndelag. Målestasjonen på Ørlandet målte et vindkast på 54,6 meter per sekund, som tilsvarer 196,6 kilometer i timen. Det er det sterkeste vindkastet som er registrert på Ørlandet siden målingen begynte i 1982, skriver Adresseavisen.

Lysshow

I tillegg til kraftig vind har det vært 50 lynnedslag over Trøndelag det siste døgnet, ifølge Meteorologisk institutts kart over lynaktivitet. Lyn- og torden førte til et lysshow uten sidestykke, skriver avisa. Flere mistet strømmen i morgentimene.

Politiet i Trøndelag mottok flere henvendelser mandag morgen fra oppskakede personer som våknet på grunn av uværet.

Rammer fjelloverganger og ferjesamband

Det dårlige været med kraftig vind og snøbyger har skapt flere utfordringer, ikke minst vanskelige kjøreforhold. En rekke fjelloverganger var helt stengt eller hadde innført kolonnekjøring.

Like før klokken 10.30 mandag formiddag meldte NRK at Geiranger er isolert som følge av uværet på Sunnmøre. Begge veiene til bygda er stengt, og innbyggerne var uten strøm og telefon. Strømmen var imidlertid tilbake rundt klokken 11.

Politiet melder på Twitter at brann- og helsepersonell er plassert på omsorgssenteret i Geiranger dersom det er behov for hjelp. Ifølge politiet i Møre og Romsdal er det usikkert når veiene gjenåpnes.

Kraftig snøfall

I løpet av natten har snøen lavet ned over hele Vestlandet. Fjellområdet Åkerneset i Møre og Romsdal fikk 44 millimeter nysnø, hvilket tilsvarer cirka 44 centimeter med snø. Fjellet Mannen fikk 35 millimeter nysnø. Meteorologene sier at en millimeter tilsvarer en centimeter i terrenget.

Det dårlige været har skapt trøbbel for flere ferjesamband.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler. Det er stor skredfare i blant annet Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane. Meteorologisk institutt har også sendt ut gult farevarsel for vind opp mot kuling, samt meldt om svært utfordrende kjøreforhold.

Farevarsel

Det er ventet at uværet vil fortsette utover mandagen, med kraftig vind særlig rundt kystpartiene. Vinden vil trolig minke fra storm til kuling langs kysten utover kvelden.

Meteorologisk institutt melder at man bør være forsiktig ved opphold utendørs og for all del la båren ligger til kai. Folk må være oppmerksom på raske værendringer.