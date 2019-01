Opplever salgstørke på boligtomter

Nyheter

Det er godt over ett år siden 16 nye og byggeklare tomter sto ferdig i det såkalte Åfarnes 2 på Åfarnes. Interessen for de nye tomtene er vært så godt som helt fraværende. Det bekrefter Simon Søvik, som er ansvarlig for de kommunale boligfeltene, til Åndalsnes Avis. Han sier det har vært noen få forsiktige spørsmål rundt det nye feltet på Åfarnes, men ikke noe mer enn det.

Og den manglende interessen på Åfarnes kan altså se ut til å være en del av en tydelig trend for hele kommunen. Søvik forteller at bare fem tomter i hele Rauma ble solgt i fjor, tre i Isfjorden og to i Måndalen. Søvik har ikke oversikt over om det er startet byggeaktivitet på alle fem ennå. Men han legger til at dette er et tall som ikke skiller seg mye fra tallene de siste åra. Det er heller en liten oppgang.

– Men vi har sett før at når de første blir solgt, så medfører det gjerne en smitteeffekt, sier Søvik og uttrykker med det en viss form for optimisme rundt de mange ledige tomtene.

Markedsføring

Simon Søvik forteller at det ved hjelp av kommunens nye heimeside, som ennå ikke er helt ferdig, vil komme en portal som får navnet Eiendomsportalen og som vil inneholde samtlige ledige tomter, både private, kommunale og næringstomter. Her vil det være mulig å skaffe seg en oversikt over tilgjengelige tomter og alt vil være prissatt.

– Hva koster for eksempel de nye tomtene på Åfarnes?

– De er prissatt til 590.000 kroner pluss en del gebyr. Det er verdt å merke seg at kommunen ikke tjener penger på å selge disse tomtene. Prisen dekker de utgiftene kommunen har hatt med opparbeidelsen. Kommunen har investert om lag 12 millioner kroner inkludert moms.

– Men kommunen har bokstavelig talt gravd ned en del penger som kommunen nå må vente på å få tilbake?

– Det er gjort vedtak i samfunnsplana at det skal være tilgjengelig tomter i Åfarnes, Måndalen, Isfjorden og Åndalsnes. Åfarnes 2 er en del av denne strategien. Men det er mulig kjøpere er noe bortskjemt på pris siden en del av tomtene på bygdene har vært solgt billig fordi opparbeidelsen skjedde så langt tilbake som på 1980-tallet.

– Har det vært drøfta å selge tomter billigere for nettopp å få i gang salget?

– Nei, ikke det jeg kjenner til, sier Søvik og antyder at det er et politisk spørsmål som politikerne må ta tak i.

– Kjenner du til hvordan det står til med bygging i private boligfelt?

– Det ble gitt 21 igangsettingstillatelser i Rauma i 2018. Det dreier seg om fire eneboliger i Isfjorden og 17 leiligheter på Åndalsnes. Det er det største tallet siden 2014. Her er de fem kommunale tomtene med, sier Søvik.