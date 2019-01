Nå: E136 åpnet igjen etter sperring av utenlandske vogntog

Nyheter

Dette opplyses nå fra operasjonssentralen for politiet i Møre og Romsdal.

Børge Bjerkeli ved Rauma lensmannskontor opplyste tidligere mandag ettermiddag overfor Åndalsnes Avis at det var to utenlandske vogntog som sperret trafikken i begge kjøreretninger ved Brustugulia tett ved fylkesgrensa mellom Oppland og Møre og Romsdal.

- Det gikk relativt kjapt å fjerne det første vogntoget, det var gjort på noen få minutter, ifølge Bjerkeli.

- Det dannet seg lange køer i begge kjøreretninger, jeg vil anta ca. en kilometer med kø i begge retninger, opplyste Bjerkeli.

Heller ikke brøytebilene kom seg fram, slik at det la seg et lag med ca 20 cm med nysnø i vegbanen.

- Begge vogntogene er utenlandske, og de vil bli tatt med tilbake til Statens vegvesen sin kontrollstasjon på Marstein der begge vogntogene vil bli påsatt hjullås og nektet videre kjøring. Ingen av vogntogene var skodd for de kjøreforholdene som er nå, opplyser Bjerkeli ved Rauma lensmannskontor.

- Statens vegvesen er nå på stedet og vil skrive anmeldelse på de to utenlandske trailerne, som ikke var skodd etter forholdene, melder politiet i Møre og Romsdal.

Tore Klokk fra Verma har stått snart to i timer i kø når vi snakker med ham like før vegen åpnet:

- Jeg var en tur i skitrekket på Bjorli, og skulle bare heim til Verma, da vegen ble stengt enda en gang. Det er temmelig frustrerende at en del av trailerne er så dårlig skodd. Når det kommer et skikkelig snøfall, er det nesten garantert at vogntog blir stående i vegbanen og sperre for trafikken. Det er både uholdbart og frustrerende. Slik kan vi ikke ha det. Og det blir jo ikke færre av de utenlandske vogntogene, heller, sier Klokk.