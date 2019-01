Store køer på E136 da lastebil sperret vegen

Nyheter

Lastebilen sperret vegen. Ved 19.50-tiden opplyste politiet at lastebilen var fjernet og vegen åpnet.

#Rauma. Flatmark. E136. Lastebilen er fjernet og veien er åpen for fri ferdsel. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) January 13, 2019

Lastebilen kjørte av vegen ved Flatmark. Ved 18.15-tiden opplyser politiet at det er manuell dirigering og at ett kjørefelt er åpnet.

Klokka 19.30 søndag kveld opplyser politiet til Åndalsnes Avis at bilberging er på stedet, men at de ikke har fått melding om at lastebilen er fjernet.

Det er svært store køer på E136.

Vegtrafikksentralen sendte melding om stengt veg på E136 i Romsdalen søndag kl. 17.32.

E136 Møre og Romsdal: Stengt ved Flatmark like øst for Marstein mellom Åndalsnes og Bjorli fordi et vogntog sperrer. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) 13. januar 2019

Det er lange køer på begge sider av stedet der vogntoget står fast.

Ifølge politiets operasjonssentral er det en lastebil som har sklidd av vegen. Den har imidlertid ikke sklidd helt av vegen og sperrer hele vegbanen. Det er ikke engang mulig å passere med personbil.

Nå er det store trafikale utfordringer begge veger. Brannvesenet er rett rundt hjørnet - de kommer fra begge sider. Politiet og ambulanse er på plass.

#Rauma. Flatmark. E136. Trafikkuhell. En lastebil har kjørt i grøften. Sperrer veien, slik at det er trafikale utfordringer på stedet. Ingen personskade. Nødetatene på vei. Bergingsbil er bestille. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 13. januar 2019

Fører av lastebil hevder seg uskadd, opplyser politiet.

Det er rekvirert bilberging.

110-sentralen melder klokka 18.30 at Rauma brannvesen er framme på stedet, og at det ikke er lekkasje fra lastebilen.

Saken oppdateres.