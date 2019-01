Arne Nøst blir ny sjef for Riksteatret

Nyheter

Nøst tiltrer stillinga når Tom Remlovs åremålsperiode utløper 1. april 2020, skriver Riksteatret i ei pressemelding.

– Jeg gleder meg til å få delta i det å skape gode teateropplevelser for folk i hele landet gjennom Riksteatret, sier Arne Nøst. Han kommer til Riksteatret fra stillinga som teatersjef for Rogaland Teater (2009-2019). Han starter allerede nå planleggingen av repertoaret for Riksteatret sesongen 2020/2021, men vil først være på plass som sjef for Riksteatret fra april 2020.

Riksteatret skriver i pressemeldinga at de under Tom Remlovs ledelse har styrket sin posisjon som en viktig nasjonal teaterinstitusjon, med svært høge publikumstall og meget gode kunstneriske resultat. Riksteatret er Norges nasjonale turnéteater og viser årlig 10–12 produksjoner på 73 spillesteder i alle landets fylker, og spiller årlig om lag 400 forestillinger for nærmere 200.000 publikummere, inkludert samproduksjoner og gjestespill.