– Økte avgifter svekker konkurranseevnen

Nyheter

Han frykter at bomprisen på Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen nærmest blir doblet når Vegamot overtar:

– Det sies at den nye prisen kan bli noe redusert, men det vet vi ingenting om. Det blir en hard belastning for næringslivet i Rauma, som har en god del kunder på sunnmørssida. Og mange av bilene som skal ut fra Åndalsnes kommer fra Sunnmøre for å kjøre østover.

– For Veøys del må vi prøve å overføre denne kostnaden på kundene våre, som er næringslivet, sier Langseth.

– Frykter du at varer og tjenester blir dyrere i Rauma?

– Det vil jeg ikke si. Men konkurranseevnen til næringslivet i Rauma vil bli svekket, og særlig for store aktører som for eksempel Wonderland og Elementpartner, som får svekket konkurranseevnen i forhold til dem som har en annen retning til markedet.

Han sakner at NHO og politikere engasjerer seg i bompengesaka i Eksportvegen:

– Det forundrer meg at ikke næringslivet er mer på banen. NHO er helt fraværende. Det synes jeg er gale – det er jo dem som skal ivareta bedriftene sine, sier Langseth.

– Konsumprisindeksen er på ca. 3,5 prosent, og transportindeksen viser mellom seks og sju prosent. Denne differansen på ca. 100 prosent vil svekke næringslivet, sier Langseth.

NHO-sjef Torill Ytreberg sier at de gjerne skulle vært mer på banen, men at de med en liten stab ikke har hatt mulighet til å prioritere den:

– Det er viktig at en ikke fjerner rabattene på ferjer og på bomveger. Dette er negativt for næringslivet og noe vi er nødt til å ta tak i, sier Ytreberg.

Styreleder i Eksportvegen AS, Geir Inge Lien, tror vogntogprisen kan bli på mellom 150 og 180 kroner over brua.

– Men jeg tror at dette blir et regnestykke som Vegdirektoratet vil ha styr på.

– Og når det gjelder personbil, vil den ikke bli 20 prosent av dagens pris. Grunntaksten blir nok senket en del.

– Inntekten til Eksportvegen skal være uforandret, sier Lien.