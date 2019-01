Lastebil har kjørt ned gangbrua over Strandgata

Nyheter

- Vi fikk melding klokka 12.36 om at en lastebil hadde truffet gangbrua, og at hele brua hadde falt ned på vegen og over togsporet. Noe mer vet vi ikke ennå. Politet har akkurat kommet fram til stedet, sier leder for politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal, Sindre Molnes.

Gangbrua forbinder Kamsvegen med Vestre Kamsveg.

I ei Twitter-melding litt før klokka 13 skriver politiet at det ikke er personskader. Ifølge NSB er Raumabanen stengt etter hendelsen.

Klokka 13.45 forteller operasjonsleder Molnes at oppryddingsarbeidet trolig vil ta tid.

- Det er behov for bilberging. Og så må brua sikres. Jeg vet ikke om den skal fjernes også. Det er i tung bru, så dette vil nok ta mange timer, sier han.

Operasjonslederen har foreløpig ikke informasjon om vitner til sammenstøtet.