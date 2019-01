– Omtrent hvert eneste hus har fått skader

Nyheter

– Jeg har aldri opplevd maken og det tror jeg ikke huset her har heller. Taket har stått på utestua siden huset ble bygget i 1984, forteller Therese Daugstad som sammen med familien ble skikkelig skremt da vinden tok seg opp utover ettermiddagen 1. nyttårsdag.

– Det røska skikkelig i huset og vi hørte lyden av noe som for av gårde. Vi satt i andre etasje da taket for. Men også dokkehuset i enden av hagen, blåste bort. Det delte seg opp og rester ble liggende i tre hager bortover, forteller tobarnsmoren.

Vettskremt

Begge jentene deres på tre og åtte år, ble vettskremt av hendelsen og begynte å gråte. Det ulte i alle ventiler og familien kunne kjenne det i ørene at vinden tok.

– Det blåste jo en del, men ikke noe som skulle tilsi at alt dette kunne skje, sier faren i huset, Mats Lien.

Han har på formiddagen onsdag, tatt turen rundt til naboer for å hente diverse hagemøbler som også har blåst bort.

– En tuja som har stått ut årevis, har også blåst over ende, forteller han.

Store materielle skader

Familien tok seg en tur i nabolaget etter at vinden hadde løyet og det var omtrent ingen huseier som slapp unna vindens herjinger i Hagan.

– Det har gått mange tak, og på lekeplassen er dokkehuset veltet og en plastbåt som var der, er borte. Også mange postkassestativ har veltet, forteller han.

Garasjen gikk

Lenger ned i boligfeltet i Hagan, i gamle Romsdalsvegen 57, har en eldre garasje falt helt sammen. Beboerne Christina Westrum Pedersen og Daniel Sæther, var imidlertid ikke hjemme da det skjedde.

– Det var vår nabo, Brekken, som ringte på ettermiddagen og fortalte at garasjen vår var rast sammen. Vi var i Isfjorden på familiebesøk, forteller Daniel.

Garasjen hadde en dør som var litt vanskelig å få igjen og han tror at vinden kan ha kommet innunder den, fått tak og løftet garasjen opp i lufta.

– Naboen fortalte at han så katten dro inn i garasjen like før den ble tatt av vinden. Den var borte noen timer, men dukket heldigvis opp igjen, sier Daniel.

Strømkutt

Strømmen gikk også under vindens herjinger.

– Vi fikk høre at det var veldig sterk vind. Vi ser også at et glassbord på terrassen på andre siden av huset blåste ned. Uten at glasset knustes, forteller Daniel som også har oppdaget fliser fra en putekasse stående i husveggen.

– Vi har ikke bodd her så lenge, vi flyttet inn i september. Vi bodde på Frydenlund tidligere og er jo vant med sterk vind. Den kom imidlertid fra en annen retning, sier de to som var glad at ingen personer ble skadd.

Stor skade på skogen

Hans Skiri som eier en eiendom på Bjørmosen kan fortelle at skogen overfor boligfeltet er helt ødelagt.

– Det er enorme rotvelter og jeg tror det må være minst 100 trær som er blåst ned. Jeg var ikke klar over hvor ille det var, før jeg tok en tur opp der i dag, sier han.

Han synes det er rart at det ble såpass sterk vind akkurat i det området.

– Vinden er underlig. Den var utrolig sterk akkurat i Hagan. Skadene på skogen er verre enn den etter orkanen i 1994, mener han.

Skogbrukssjef Rune Horvli, har onsdag ikke fått inn noen meldinger om skader andre steder i kommunen.

– Det pleier ofte å ta noen dager før vi får melding om skader på skog. Det tar litt tid før bøndene får anledning til å sjekke. Så det er fullt mulig at det er skader andre steder også, sier han.