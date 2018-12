Salget av fyrverkeri er i full gang

Nyheter

- Salg av fyrverkeri til årets nyttårsfeiring, startet 3. juledag og fortsetter fram til ettermiddagen på årets siste dag, sier Børge Alvestad hos Svea Fireworks Åndalsnes, som også i år holder til i lokalene til den tidligere Esso-stasjonen.

Alvestad som har solgt fyrverkeri på Åndalsnes tre år på rad, sier at torsdagssalget hadde en dobling i salget sammenlignet med samme dag i fjor. Han merker heller ikke konkurransen med de andre lokale aktørene som det er mange av.

- Hvem er dine kunder?

- Hvert år er alle aldersgrupper representert. Her kommer de som nylig har tatt førerprøven, til de som gjerne har passert 80 år.

Han forteller at de selger fyrverkeri i mange ulike prisklasse

- Her på Åndalsnes selger vi fra alle prisklassene, sier han.

- Har du en appell foran årets nyttårsfeiring?

- Det må bli å oppfordre alle til å vurdere sitt eget alkoholinntak før oppskyting av fyrverkeri. Ved feil bruk kan alt være farlig. Men alle kundene får med seg en sikkerhetsbrosjyre, tennstaver og vernebriller, nettopp for å unngå at ulykker skal skje, sier Børge Alvestad, som minner om at det er lov å starte oppskytingen av fyrverkeri på nyttårskvelden fra kl.18:00 og fram til kl. 02:00.