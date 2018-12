Disse solgte eiendom i desember

Nyheter

Av overdragelsene for desember ser vi blant annet at en enebolig i Bjørmosen er solgt for 3.850.000 kroner, og at Hensvegen 159 er overdratt fra Læringsverkstedet til kommunen.

I kartet over kan du se alle overdragelsene i desember, også i nabokommunene våre Vestnes, Lesja og Nesset.

Seks av ni leiligheter i sentrumsbygg er solgt I november ble fem leiligheter omsatt i Grimstadgården. Det betyr at til sammen seks av ni er solgt.

Disse solgte

Hensvegen 159 (Gnr 43, bnr 746) er overdratt fra Læringsverkstedet As til Rauma Kommune (27.12.2018)

Gnr 47, bnr 37 er overdratt for kr 50.000 fra Jonny Melbø til Ragnvald Melbø (27.12.2018)

Gnr 82, bnr 36 er solgt for kr 950.000 fra Olav Amundsen til Ingeborg Sletta og Tore Kringstad Blokkum (27.12.2018)

Gnr 133, bnr 27, fnr 30 er solgt for kr 650.000 fra Ingar Rusten og Turid Helene Walthinsen til Bjarne Stensønes Josefsen og Hege Beate Fredheim (27.12.2018)

Gnr 111, bnr 5 er overdratt for kr 1.979.265 fra Paul Magne Venås til Rakel Venås (20.12.2018) Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 135, Gnr 119, bnr 1 og Gnr 120, bnr 28

Gnr 184, bnr 6 er overdratt fra Kari Våge til Hans Ingvald Våge (20.12.2018)

Lilleteigen 1 (Gnr 27, bnr 197, seksjon 6) er solgt for kr 1.570.000 fra Magny Svensli til Åge Dagfinn Endrerud (20.12.2018)

Gnr 2, bnr 86 er overdratt fra Rauma Komm Kraftverk til Rauma Energi As (20.12.2018). Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 18, Gnr 26, bnr 239 og Gnr 27, bnr 346. Overdragelsen omfatter også Hensvegen 92 (Gnr 43, bnr 110). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 43, bnr 433, Gnr 43, bnr 665, Gnr 45, bnr 24 og Gnr 45, bnr 25. Overdragelsen omfatter også Fossavegen 34 (Gnr 46, bnr 12), Gnr 46, bnr 14, Gnr 46, bnr 15, Gnr 53, bnr 8, Gnr 112, bnr 135 og Gnr 193, bnr 19

Gnr 201, bnr 79 er solgt for kr 220.000 fra Sverre Arnold Pedersen til Beata Zofia Hjelvik og Morgan Hjelvik (20.12.2018)

Frydenlund 44 (Gnr 3, bnr 100) er solgt for kr 2.100.000 fra Anne Karin Hagen til Peter Johann Bitniok og Tina Bitniok (19.12.2018)

Gnr 148, bnr 11 er solgt for kr 225.000 fra Ingebrigt Hagen, Jenny Marie Antonsen og Liv Olaug Romfo til Terje Romfo (19.12.2018)

Rosvangvegen 35 (Gnr 164, bnr 12) er solgt for kr 600.000 fra Heidi Kristin Kvisvik til Helen M Todal Liestøl (17.12.2018) Salget omfatter også Gnr 164, bnr 13

Andel av Elvebakken 9 A (Gnr 27, bnr 325) er overdratt fra Jarle Ingvar Sogge til Synnøve Elfrida Sogge (12.12.2018)

Gnr 159, bnr 136 er overdratt til Rauma Kommune (12.12.2018)

Bjørmosen 14 (Gnr 27, bnr 510) er solgt for kr 3.850.000 fra Leif Kroken til Andrine Kylling og Dag Furberg Fjeld (11.12.2018)

Storgata 16 E (Gnr 27, bnr 601, seksjon 9) er solgt for kr 3.350.000 fra Trg Eiendom As til Arne Jarle Skiri og Svanhild Harriet R Skiri (11.12.2018)

Ørjavegen 36 (Gnr 43, bnr 374) er solgt for kr 50.000 fra Rauma Kommune til Kurt-Harry Oksnes (11.12.2018)

Gnr 120, bnr 64 er overdratt for kr 89.133 fra Rauma Kommune til Olsen Olav Holding As (11.12.2018)

Romsdalsvegen 6373 (Gnr 85, bnr 51) er solgt for kr 125.000 fra Simon Brude Borup til Oddrun Slettaøyen (10.12.2018)

Andel av Gnr 155, bnr 5 er overdratt fra Ola Holm til Solfrid Holm (10.12.2018)

Skorgevegen 332 (Gnr 36, bnr 13) er solgt for kr 1.250.000 fra Jon Olav Kvalsund til Urpu Terhikki Hapuoja (07.12.2018)

Monsåsvegen 8 (Gnr 133, bnr 25) er solgt for kr 2.750.000 fra Kjetil Moa og Siv Anita Blichfeldt Moa til Morten Kroksjø (06.12.2018)

Slemmå 127 (Gnr 152, bnr 4, fnr 11) er solgt for kr 1.650.000 fra Nils Ove Helland til Lill Astrid Vennevik og Steve Tetlie (03.12.2018)