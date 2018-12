Mildt og vått romjulsvær

Nyheter

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Martin Granerød, forteller at det er ventet mildere temperaturer og nedbør i store deler av landet de kommende romjulsdagene.

– Lavtrykksaktivitet i Norskehavet setter opp et vestlig vindfelt over hele Skandinavia. Det fører til nedbør fra omtrent Rogaland og nordover lands vestlandskysten, og videre opp mot Nordland, Troms og Finnmark. Østlandet vil ligge i le for nedbøren, men med en liten mulighet for nedbør nord for Oslo, forteller han.

I områdene rundt Oslo er det sendt ut gult farevarsel på grunn av vanskelige kjøreforhold, og folk som ferdes i trafikken må å være oppmerksom på lokalt underkjølt regn og glatte veier. Granerød ber derfor folk som skal ferdes i trafikken om å kjøre forsiktig.

– Værsituasjonen vil være forholdsvis lik de kommende dagene, sier han.

Ifølge Granerød er det for tidlig å si noe detaljert om det kommende nyttårsværet, men tendensen er at det skal bli mildere i dagene rundt nyttårsaften før det er ventet å bli noe kaldere i januar.

