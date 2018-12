Nordmenn mer redd for flått enn for bjørn

Nyheter

I en studie kalt «Erfaringer med ulv» utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) kommer det fram at 71 prosent føler en viss eller stor frykt for flått i møte med naturen, skriver Nationen.

Deretter kommer bjørn, hvor 70 prosent føler en viss eller stor frykt. 57 prosent føler en viss eller stor frykt for å møte ulv.

– De fleste vet at flått kan være smittebærer, og dette har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Når det gjelder bjørn er det nok fordi fagfolk er enige om at den kan være farlig, i motsetning til ulv, som normalt ikke anses som farlig for mennesker. Vi har jo konkrete tilfeller i Sverige og Finland der folk har blitt drept av bjørn i nyere tid, sier forsker Ketil Skogen ved NINA til avisen.

Biolog Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret i Arendal sier til Nationen at hun tror folk er redde fordi det er en reell mulighet for alle å bli bitt av flått.

– Men folk overestimerer risikoen, sier hun, og sier undersøkelser viser at kun to prosent av alle flåttbitt fører til sykdom.