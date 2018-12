NVE varsler om jord- og flomskredfare i Møre og Romsdal og Trøndelag

Nyheter

- Det ventes opp mot 40 mm nedbør i Trøndelag og lokalt 60-80 mm nedbør i Møre og Romsdal, som regn under ca. 400-600 meter over havet. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting i lavlandet, skriver varsom.no.

Det er bakgrunnen for at de julaften varsler om gult nivå for jord og flomskred. Videre skriver de i varselet at faren økte julaften morgen, og at den forventes å avta onsdag morgen.

Gult nivå betyr at det er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av NVE sine varslingsnivåer.

NVE sitt råd i forbindelse med varselet er dette: Hold deg oppdatert om utviklingen av været og skredsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger.